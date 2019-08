Allerta gialla in sette Regioni d’Italia, tra queste anche la Calabria, causata da un’area di bassa pressione in transito che determinerà, a partire dalla mattinata di domani, un peggioramento delle condizioni meterologiche. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le Regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento. Un vero e proprio assaggio d’autunno con l’arrivo del mese di settembre.