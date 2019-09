Il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento dell’istanza presentata dall’avvocato Francesco Ansani, ha revocato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del capoluogo rimettendo in libertà El Haddioui Abdelghani, marocchino residente a Sellia Marina. El Haddioui è accusato di maltrattamenti in famiglia verso la giovane moglie ventenne che, secondo l’editto imputativo, sarebbe stata in più occasioni picchiata e segregata in casa.