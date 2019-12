La Compagnia Pronto Impiego di Reggio Calabria, con l’avvicinarsi delle festività natalizie, si è resa oggi protagonista di un’azione solidale nei confronti dei meno abbienti e di coloro che hanno maggiormente bisogno di un aiuto concreto alla luce del periodo di grave ristrettezza che sta attanagliando oggi l’intero Paese.

I baschi verdi esprimono così la più sentita vicinanza alle famiglie indigenti attraverso una raccolta fondi cui hanno partecipato tutti gli appartenenti al Reparto con animo di condivisione e solidarietà, spirito di sacrificio e generosità, caratteristiche che da sempre li contraddistinguono e che esprimono nei confronti di chi vive situazioni di difficoltà di ogni genere.

Grazie ai rapporti interpersonali, che vanno al di là dei normali compiti d’istituto, i finanzieri, acquisite informazioni anche attraverso la loro attiva e costante presenza sul territorio, manifestando una sincera sensibilità nei confronti dei bisognosi, si sono prodigati in una raccolta fondi sfociata poi nell’acquisto dei generi alimentari di prima necessità oggi donati presso la Parrocchia Sacro Cuore di Gesù alla responsabile CARITAS ed al curato, che provvederanno alla materiale distribuzione alle famiglie.

L’iniziativa, che si spera possa alleviare almeno per un po’ le preoccupazioni delle numerose famiglie che fruiranno di questo piccolo gesto, ci si augura possa fungere da esempio per l’intera comunità e stimolare la coscienza dei singoli e portare anche loro ad esprimere fattivamente valori civici e morali, ancor più sentiti in questo periodo di rinnovazione.

Con l’occasione, i Baschi Verdi augurano a tutti buon Natale e un felice Anno Nuovo.