Chiamato dai paziente e dal personale sanitario,Marcello Anastasi, Consigliere Regionale della lista “Io resto in Calabria”,e’ intervenuto presso il nosocomio di Polistena che versa in una grave situazione per mancanza di personale e di attrezzature.“Se qui arriva il coronavirus-ha affermato Anastasi,a detta del personale specializzato di questo Ospedale-sara’ una strage.

Mancano le mascherine protettive con il filtro FFP3D e le tute, i guanti e gli occhiali.Il pronto soccorso, che e’ l’avamposto della struttura, non e’ attrezzato a sostenere una eventuale diffusione dell’epidemia”.“La Governatrice Santelli-haproseguito il Consigliere Regionale di Rizziconi-non puo’ stare a Roma ma deve venire a verificare la condizione delle strutture sanitarie della Piana, ad incominciare dall’Ospedale Santa Maria degli Ungheresi”. “Oltre centocinquantamila abitanti della Piana-ha sostenuto Il Professore Anastasi-gravitano sull’Ospedale di Polistena ,considerando che Gioia Tauro e’ carente di alcune figure fondamentali.A Polistena il Pronto Soccorso fa quel che puo’,ma in presenza di un virus pericoloso e sconosciuto ,senza la attrezzature necessarie, rischia di non poter fronteggiare la grave situazione”.“Noi lavoriamo come possiamo-ha dichiarato un medico-ma senza attrezzature si mette a rischio la vita del personale e dei pazienti”.