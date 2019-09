Riceviamo e pubblichiamo

Il mare è malato. Perché? Come farlo guarire? Il mare di Palmi è inquinato da sversamenti abusivi e incontrollati. Abbiamo le prove, conosciamo le cause. Ora dobbiamo intervenire. Subito! A tal fine, ci sarà un Gazebo del Circolo Armino, domenica 8 settembre alle ore 18, in Villa Mazzini, per discutere della problematica.

LA LOCANDINA DELL’INIZIATIVA