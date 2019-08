In data 27 agosto, la Polizia di Siderno, Reparto Prevenzione Crimine, nei pressi del lungomare di Monasterace, provvedeva a fermare e perquisire l’autovettura Alfa Mito condotta da Antonio Condemi, ventiduenne originario di Stilo, già noto al reparto. L’esito della perquisizione dava esito positivo, rinvenendo occultata a bordo sostanza stupefacente del tipo marijuana, successivamente quantificata in 320 grammi. Il GIP presso il Tribubale di Locri, Dott. Malgeri, ha convalidato l’arresto in quanto legittimamente eseguito, non ravvisando gli estremi per la lieve entità di cui all’ art. 73 c. 5 DPR 309/90, sia per il quantitativo non minimo, sia perché esso era trasportato in più confezioni e in luogo pubblico. Antonio Condemi è difeso di fiducia dall’avv. Alessandro Bavaro del foro di Reggio Calabria. Il Gip, pur ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del Condemi e rappresentando nell’ordinanza i vari procedimenti penali in cui risulta coinvolto, ha ritenuto congrua l’applicazione della misura non detentiva dell’obbligo di presentazione quotidiano alla pg ex att. 282 c.p.p. disponendo l’immediata rimessione in libertà.