Il dott. Mario FINOCCHIARO, nato a Catania il 14/09/1956, sarà il nuovo Questore di Catanzaro, posto attualmente ricoperto dalla dott.ssa Amalia DI RUOCCO, neo-nominata Prefetto.

Il dott. Mario Finocchiaro, che ha ricoperto nella Polizia di Stato vari incarichi a Palermo ed Enna, è già stato Questore di Crotone, Agrigento, Messina e, dal 26 marzo 2019, Questore di Perugia, da dove, dopo la nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza deliberata dal Csm in data 20 maggio 2019, recentemente è passato nella disponibilità del Ministero.

Entrato nella Polizia di Stato nel 1985, il dott. Mario Finocchiaro, laureatosi nel 1979 in Giurisprudenza “cum Laude” all’Università degli Studi di Catania, ha anche una triennale esperienza lavorativa come funzionario della Banca commerciale italiana nel periodo marzo 1982 – aprile 1985.