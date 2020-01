Rileviamo, con rammarico, che alla presentazione del Progetto in oggetto non è stato invitato il Presidente della Giunta Regionale Onorevole Mario Oliverio, promotore dell’iniziativa e del finanziamento che vede la Regione Calabria tesa a valorizzare il patrimonio culturale quale fattore identitario capace di generare sviluppo economico.Si precisa, altresì, che tale progetto fa parte di un programma di interventi più ampio ed organico che riguarda la città e la Diocesi di Reggio Calabria con i seguenti altri interventi:Lavori di restauro e recupero funzionale della Chiesa di S. Maria delle Grazie e di S. Sebastiano Martire-Sambatello -importo euro 60.000,00;Lavori direstauro e recupero funzionale della Basilica Cattedrale, oltre al corridoio di collegamento alla Chiesa-Episcopio-importo euro400.000,00;Lavori di restauro e recupero funzionale della biblioteca Diocesana-importo euro100.000,00;Lavori di restauro e recupero funzionale della sala conferenze Diocesi –importo euro100.000,00.Si coglie l’occasione per sottolineare la potenzialità di tale patrimonio religioso nel realizzare sinergie con le altre tipologie di patrimonio culturale quali aree archeologiche, castelli, etc. ai fini della costruzione di itinerari turistico-culturali