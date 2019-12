Mario Oliverio ritirerà la sua (ri)candidatura a Governatore della Calabria?

Di LL

Secondo indiscrezioni, dalla riunione che si terrà questa sera a Lamezia Terme, il governatore uscente della Calabria sta meditando seriamente di non ripresentare la sua candidatura alla presidenza della Regione Calabria. La sua decisione molto probabilmente è maturata dopo le ultime vicende giudiziarie effettuate dalla procura antimafia di Catanzaro e che hanno coinvolto il coordinatore del tavolo del centrosinistra Luigi Incarnato e il suo braccio destro e sinistro, Nicola Adamo. Il primo agli arresti domiciliari, mentre il secondo ha avuto il divieto di dimora in Calabria.

Oliverio inizialmente aveva deciso di correre in solitaria dopo che il suo partito, il Pd, lo aveva messo con le spalle al muro, appoggiando senza se e senza ma, l’imprenditore Pippo Callipo.

Se le voci corrispondessero al vero, si potrebbe aprire in Calabria uno scenario tutto nuovo.

Dall’altra parte Mario Occhiuto sindaco di Cosenza e il fratello Roberto, vicepresidente della Camera, sono in procinto di aderire alla nuova associazione di Mara Carfagna, “Voce libera”? E se tutto questo si dovesse avverare, da Oliverio e Occhiuto si attendono azioni comuni in vista delle prossime elezioni regionali?

Manca meno di una settimana per capire il tutto e avere un quadro delle conferme.