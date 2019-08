L’università di Verona ha organizzato un master in medicina estetica. La parte didattica dei corsi sarà curata dal prof. di Taurianova, Domenico Amuso. Una occasione professionale per i giovani medici e un completamento formativo per chi già esercita.

Questo il sito per consultare il master: http://mastermeraging.com/?lang=en&fbclid=IwAR0Xoi725o7BwEJVhGbqhpiq2XKLl6h7nEbGeednkFYuq-vPBrQmCWdbSXM