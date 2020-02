Matteo Salvini è tornato in Calabria l’ex ministro dell’Interno e leader della Lega Matteo Salvini, all’indomani delle elezioni regionali, arriva per fare una disamina sui risultati usciti dalle urne. “Adesso si tratta di far partire una giunta di uomini e donne ‘tosti’, puntando soprattutto sul lavoro che è quello che chiedono i calabresi”, così il leader leghista.

Per quanto riguarda i nomi che eventualmente entreranno nella Giunta guidata da Jole Santelli non si sbilancia, affermando che “Non abbiamo ancora parlato e non ci sono gli eletti definitivi. L’ho detto che occuparci di agricoltura, pesca e turismo per noi sarebbe un orgoglio, perché lo facciamo ovunque governiamo. Agricoltura, pesca e turismo per la Calabria potrebbero essere l’oro, il petrolio di questa terra, se ben gestiti e ben curati”. Infine, sui tempi del commissariamento della Lega della Calabria, ha detto: “Invernizzi rimarrà quanto servirà, sicuramente i voti dei calabresi sono motivo di orgoglio”.

Il prossimo appuntamento si sta svolgendo a Reggio Calabria presso il Teatro Odeon.