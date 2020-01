Il leader della Lega ed ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, sarà due giorni in visita nella nostra regione. Lo stesso afferma che “In Calabria il Pd e i grillini prenderanno una lezione dai cittadini che si ricorderanno per i prossimi vent’anni. Callipo si vergogna di essere sostenuto dal Pd, mentre Zingaretti cerca di rivendicare la scelta di Callipo. C’è un po’ di confusione da quelle parti”.

La Lega appoggia per le regionali la forzista Jole Santelli per il centrodestra.

Salvini sarà a Gioia Tauro, Lamezia, Catanzaro, Riace, e Spezzano Sila.