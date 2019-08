Anche quest’anno a Melicucco (RC), come da tradizione, è stato festeggiato il compatrono San Rocco. I festeggiamenti sono iniziati con la novena in ricordo di Rocco Larosa, giovane componente del comitato organizzatore scomparso prematuramente, e sono continuati nei giorni successivi con manifestazioni civili e religiose. Notevole è stata la partecipazione dei fedeli, i quali, contraddistinti dai caratteristici segni del pellegrino hanno accompagnato la sacra effige in processione con preghiere e canti popolari inneggianti al Santo taumaturgo, guidati dal nuovo parroco Don Pasquale Galatà e dai sacerdoti melicucchesi P. Domenica Seminara, P. Domenico Filardo e P. Michele Papaluca.

I festeggiamenti civili sono stati aperti dal mega raduno di 88 giganti e oltre 200 tamburi, per la gioia delle tante famiglie che hanno partecipato insieme ai loro bambini e melicucchesi emigrati che ogni anno aspettano quest’appuntamento. Particolarmente suggestivo è stato il momento dell’accensione delle luminarie, da due anni impreziosita da una galleria luminosa in pieno centro del paese, il quale è stato preceduto da fuochi d’artificio che hanno poi dato inizio al ballo dei giganti. Gli spettacoli musicali si sono susseguiti nelle serate successive, raggiungendo il culmine in quella conclusiva del 16 Agosto, nella quale si sono esibiti “I Nomadi”. Un tripudio di gente festante ha accolto lo storico gruppo musicale, rimanendo estasiata dalla stupenda ed emozionante esibizione.

A concludere il tutto, numerose persone al ritmo di tamburi e ballo dei giganti hanno raggiunto il luogo dove è stato eseguito uno stupendo spettacolo pirotecnico. IL COMITATO FESTE IL PARROCO E L’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE che hanno dato appuntamento al prossimo anno per quelli che saranno i festeggiamenti celebrativi dei 200 anni dalla realizzazione della statua di San Rocco. hanno ringraziato tutti coloro che hanno contribuito all’ottima riuscita della festa in particolar modo gli sponsor , le forze dell’ordine, e tutto il personale del Commissariato di Polistena guidati dal Dott. Paolo Valenti, per la collaborazione e il sostegno dati. Un grazie ai Carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro e alla locale stazione, guidata in modo egregio dal Maresciallo Salvatore Scuderi. Ci sentiamo di ringraziare i dirigenti dell’Ufficio Tecnico del Comune di Melicucco e hanno dato appuntamento al prossimo anno per quelli che saranno i festeggiamenti celebrativi dei 200 anni dalla realizzazione della statua di San Rocco.