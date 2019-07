Una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta nel tardo pomeriggio di ieri in contrada Richetti per l’incendio di un magazzino. Interessato dalle fiamme un locale adibito a deposito di oggetti d’antiquariato e mercatino dell’usato. Le fiamme hanno completamente distrutto parte degli oggetti presenti all’interno del locale ed ulteriore materiale è stato danneggiato dal calore intenso e dal fumo sviluppatosi dalla combustione. Il tempestivo intervento dei pompieri è valso a circoscrivere ed estinguere il rogo evitando il propagarsi delle fiamme all’intera struttura. Da prime verifiche effettuate dal personale del 115, congiuntamente alla Polizia di Stato, non si esclude l’eventuale azione dolosa quale origine dell’incendio. Sul posto è intervenuta la Polizia Scientifica. Non si sono registrati danni a persone.