Mercato settimanale a Bovalino, L’Ana ed il sindaco trovano una soluzione

Il sindaco di Bovalino in data 11/ 06/2020 per motivi di Igene pubblica sospendeva il mercato settimanale del sabato a Bovalino per il giono 13 giugno con data da stabilire per l’apertura se non si risolvesse la Problematica spazzatura.

A.N.A associazione nazionale AMBULANTI

Ci siamo subito attivati chiedendo nello stesso giorno un incontro al sindaco che si è mostrato subito disponibile oltre che dispiaciuto per la situazione creatasi.

La NOSTRA associazione per il basso Jonio composta da Antonio Alì, Andrea Spagnolo, Zenone Simone, per il basso Tirreno il SEGRETARIO Corica Antonino, Domenico Panaia, proponendo

Al sindaco che A.N.A

Passerà i sacchetti per la raccolta dei rifiuti prodotti dei commercianti nell’aria

mercatale, proposta accolta con molto piacere.

Vogliamo congratularci con il sindaco per la disponibilità, gli abbiamo anche proposto ed accolta dal primo cittadino con piacere, la disponibilità di un aiuto operativo della nostra associazione per far funzionare al meglio il mercato settimanale