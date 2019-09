Da sabato scorso, Michele Conia, portavoce regionale de “Il Sud che Sogna” e sindaco di Cinquefrondi, è stato designato come coordinatore per il Mezzogiorno di DemA, il movimento ideato dal sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Con questa designazione si rafforza il legame tra i due movimenti che già da tempo avevano condiviso percorsi e battaglie politiche in primis quelle contro i guasti del federalismo fiscale e dell’autonomia regionale differenziata con l’amministrazione di Cinquefrondi prima in Italia a presentare un ricorso al Presidente della Repubblica.

Azioni che dopo poco hanno portato il Governo a rivedere i parametri di assegnazione delle risorse ai Comuni, specie quelli meridionali, penalizzati da perverse modalità di calcolo redistributive. Il Sud che Sogna esprime grande soddisfazione per questa nomina che premia anni di determinazione ed impegno politico ed amministrativo di Michele Conia e della sua comunità politica all’insegna della coerenza e del coraggio delle scelte, non scontate e non semplici, soprattutto a queste latitudini. Naturalmente il percorso sinergico tra Sud che Sogna e DemA continuerà con maggiore vigore e porterà DemA, in cui confluirà con tutti i suoi militanti il Sud che Sogna, a radicarsi, come movimento e partito nazionale, anche in Calabria riunendo cittadini e realtà locali verso le attuali e future sfide politiche e soprattutto sociali.