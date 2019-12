E’ Michele Coppola, taurianovese doc, il nuovo allenatore dell’ASISport Taurianovese. La societa’ ha ufficializzato il suo ingaggio in sostituzione del trainer inaspettatamente dimessosi pochi giorni dopo la convincente vittoria contro il Benestare. Decisione irrevocabile, vero fulmine a ciel sereno per una societa’ giovane ed una squadra rivelatasi fra le piu’ competitive della stagione. Mister Coppola ha incontrato gli atleti e la dirigenza confermando che gia’ ad inizio stagione vi fosse stato un approccio per la guida della panchina giallorossa che allora non fu possibile perfezionare. Supportato dalla dirigenza societaria e dallo staff dei tecnici con Peppe Miriello e Antonio Andreacchio supportati daglu esperti Santo Sisinni e Silvio Legato. Coppola si e’ detto fiducioso di poter fare un buon lavoro. Le sue prime dichiarazioni alla stampa appaiono improntate a concretezza e moderazione