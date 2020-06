Nella notte dei pensieri del 9 giungo 2020, l’artista Michele Zarrillo in seguito alla brutta notizia della dipartita del leader dei Jarabe de Palo, Pau Dones, abbraccia i suoi fans in un’imprevista diretta Instagram. Zarrillo che fino al 2019 era raramente presente su questa piattaforma social, dopo il lungo periodo di pausa lookdown scoppiato con la pandemia covid-19, continua a regalare musica live in diretta con i suoi fans più accaniti. Questa volta è toccata direttamente a me, in veste di giornalista ma anche di fan. Zarrillo artista polistrumentista presente nel palinsesto della musica italiana oramai dal Sanremo 1981 in cui esordisce con il brano “Su quel pianeta libero”. Autore di melodie indimenticabili come Cinque giorni, l’Elefante e la farfalla, Mani nelle mani, e l’ultimo successo Sanremo 2020 “nell’Estasi o nel fango”. Proprio quel fango da cui tutti vogliono ripartire e cancellare tutte le negatività. Michele cerca una forma di abbraccio virtuale per riprendere al più presto il suo tour musicale. Andremo a parlare di una chiacchierata in semplicità ma piena di contenuti. Dopo essermi prenotata vengo selezionata e con grande emozione mi presento. Michele appena sente nominare il mio paese, ricorda immediatamente il suo grande successo avuto proprio in piazza I° maggio a Palmi. Era l’estate del 1997, piazza completamente gremita tanto che ricorda un bell’aneddoto. Michele Zarrillo:《 era il periodo migliore della mia carriera, direi quasi il più importante post Sanremo 1996. Facevo davvero dei numeri pazzeschi a livello di presenze ai concerti, il successo era esploso. Ricordo a Palmi moltissime persone in quella piazza che direi più grande di Piazza del Popolo a Roma! Palmi che ricordo con nostalgia resta sempre con me. Era il periodo in cui sono stato un anno intero in classifica con la canzone l’Amore Vuole Amore . All’epoca ero fidanzato da poco con una ragazza che portai con me in tour estivo. Quando venni a Palmi mi avevano parlato molto della vostra festa della Varia, che oggi insieme ai Gigli di Nola, la Macchina di Santa Rosa di Viterbo e il candeliere di Sassari, è diventata d’importanza mondiale. Infatti è stata dichiarata patrimonio immateriale dell’umanità dall’Unesco. Il riconoscimento è stato un grande traguardo per la vostra città e per la Calabria tutta. Ebbene ricordo che portai questa mia ex fidanzata con me per tutto il tour estivo di agosto. A fine esibizione l’affetto dei calabresi e in quel di Palmi, era tanto che la ragazza ad un certo punto ebbe paura di scendere dal palco. Io ero sereno perché sapevo dell’amore e dell’ affetto che voi calabresi avete per me. Quindi arrivò la celere e con due o tre camionette dei carabinieri per portarmi via. La mia ex si mise persino a piangere dalla paura. Non dimenticherò mai quante persone vennero quella sera e spero presto di ritornarci portando la mia ultima canzone nell’Estasi o nel fango!》. Zarrillo :《 anche l’anno scorso scesi in Calabria. Era il 10 agosto 2019 quando Seminara mi accolse ed io conclusi un bellissimo concerto. Tra l’altro saluto tutti i miei fans di li con affetto》. Ed aggiunge:《 non posso dimenticare Palmi. Recentemente dopo uno dei miei concerti in Calabria, grazie ad una delle mie fan, dopo cena mi portarono alla tonnara di Palmi ad ammirare questo fantastico panorama . Insieme ad una piccola rappresentanza del mio fan club che mi seguono in ogni occasione. Quindi mi trovai difronte questa meraviglia dello scoglio dell’olivo! è davvero bellissimo, meraviglioso! Devo dire che anche l’acqua raggiunge tonalità smeraldo davvero uniche, luogo indimenticabile. Sono felice di essere stato a Palmi e mi auguro di tornarci presto》. Michele Zarrillo artista umile e gentile, grande ironia e disponibilità sia per gli addetti stampa e sia per tutti i suoi fan anche nel periodo in cui i concerti sono sospesi. Michele Zarrillo infine:《 io continuerò a collegarmi con i miei fans quando ne avrò davvero bisogno e quando avrò qualcosa da dire. Nonostante non sia costante nei collegamenti a volte sono fatti senza preavviso, ma sono comunque felice di mettermi in contatto con loro, che siano 100 persone o 10000 poco importa 》. Per il momento ci accontentiamo di ascoltare Zarrillo il più delle volte seduto accanto al suo pianoforte, posto in un luogo magico della sua casa, da dove effettua le dirette Facebook ed Instagram. Michele Zarrillo uno degl’ultimi cantori della melodia italiana, che speriamo torni presto a fare concerti live in Calabria, o meglio a Palmi, magari vicino allo scoglio dell’Olivarella, luogo a lui tanto caro e pieno di pathos.

