Di Rosa Fameli Foti

Michele Zarrillo per il tour “Vivere e Rinascere 2019” giunge in Calabria; a seguito della sua partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo con il brano “Mani nelle mani”, e la pubblicazione dell’album “Vivere e Rinascere” appunto. La sua tournèe partita l’11 aprile da Napoli, ha fatto capolino in tutte le più belle città d’Italia, con grandi soddisfazioni per l’artista soprattutto nel Salento, da come si evince dalle sue ultime dirette Facebook e Instagram. Zarrillo è onnipresente sui social, molto carino con i suoi fans, e non manca mai alle foto e saluti a fine concerto. Proprio lo scorso 10 agosto 2019 l’ha visto protagonista, insieme al suo pubblico, nel versante Tirrenico calabrese, precisamente in quel di Seminara (Rc),in piazza Centrale, ridente cittadina famosa per la sua storia e le ceramiche artistiche. Chiamato dall’Associazione culturale “Madre dei Poveri”, come ospite in merito ai festeggiamenti della Madonna dei Poveri, che si terrà il 14 agosto di ogni anno. Michele Zarrillo, cantautore e musicista italiano di Roma, arrivato al successo con l’edizione del Sanremo 1987, con il brano “La Notte dei pensieri”, nella sezione Nuove Proposte. Precedentemente partecipa anche nel 1981 con la canzone “Su quel Pianeta libero”. Nel 1982 arriva a Sanremo con un pezzo che non sarà giudicato come vincente, ma nel 1998 verrà inserito con una versione rivisitata “Una Rosa Blu”, che porterà a Michele al grande successo. Tantissime collaborazioni artistiche, e nel 1994 giunge a Sanremo con il brano “cinque giorni”, che ottiene un grande consenso. Due anni dopo ritorna con “l’Elefante e la bambina”, e nasce il prossimo lavoro “L’amore vuole amore”, nel 1997. “Mani nelle Mani” presentato in diretta su Radio Italia, ha ottenuto per il video, ben 200 mila visualizzazioni, online, piazzandosi al 15° posto tra le tendenze di You Tube. Serata quella di San Lorenzo 2019, da incorniciare. Michele Zarrillo è riuscito ad illuminare tutte le stelle dell’universo con al suo sound. Siamo davanti ad un’artista unico nel suo genere, voce calda ed avvolgente, un’artista a tutto tondo; quando la musica si fonde al pubblico e parla da sé. Tonalità consone ad un vero professionista, Michele Zarrillo ha sfoderato tutti i suoi più grandi successi, cominciando da “Una Rosa Blu”, “Ti penso ogni momento”, “l’Elefante e la bambina”, “la Notte dei pensieri e degli amori”, “Ragazza d’argento”, “Sopravvento”, l’amore vuole amore”, “l’alfabeto degli amanti”, “il canto del mare”, L’Acrobata” e tanti altri. Infine un omaggio anche al bravo artista lucano Pino Mango, con “Amore per te” e anche a Miguel Bosè con “ Se tu non torni”, incluso nel suo lp del 2017. Una carrellata di canzoni orecchiabili e musicali, che ha fatto cantare tutti “ensemble”. Non solo grande cantante ma anche bravissimo musicista; lo vediamo alternarsi tra chitarra acustica ed elettrica, con assoli da virtuosista e simpatici balli improvvisati, cullandosi tra le note musicali. Una bella sorpresa. Serata ricca di musica e grande sintonia con il pubblico; le prime parole di Michele: < < Tante sono le problematiche della vita, ma godiamoci questa serata al meglio, sperando che tutto vada bene, e che un po' di buono possa rimanere in noi. Che possa renderci la vita migliore, e grazie a tutti voi per essere qui!>>. A fine concerto l’artista si è fermato per concedere selfie ed autografi a tutti i suoi fan. Più di due ore intense di buona musica italiana, un artista che rende tutti incollati al palco senza stancarsi un attimo. Il pubblico calabrese ha gradito l’arte di questo artista romano, acclamandolo per ben due volte, a fine serata. Zarrillo ha risposto con un’altra ora piena di spettacolo. Aspettiamo di rivederlo presto sulle piazze calabresi. Ad maiora semper !