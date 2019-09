Riceviamo e pubblichiamo

Cari colleghi, Sig. Sindaco, Assessori, Consiglieri, Segretario Generale e amici tutti. Dopo 41 e più anni concludo il mio servizio alle dipendenze del Comune di Taurianova. Un momento atteso, inutile negarlo, ma che, quando arriva diventa l’occasione per una retrospettiva sulla propria vita, di ricordo dei tanti colleghi più anziani alcuni dei quali non ci sono più e che tanto hanno contribuito con la loro esperienza e professionalità a trasmettere ai giovani esempi e insegnamenti che nel prosieguo hanno fatto di ognuno e, quanto a me, un dipendente migliore di quanto senza i loro insegnamenti avrei potuto essere.

41 anni. Una vita. Una vita che mi ha visto poco più ventenne fino ad oggi, ultrasessantenne, vivere quotidianamente tutte le vicende di un Comune che, senza piaggeria o interesse di bottega, è certamente migliore di quanto le vicende degli ultimi 30 anni, caratterizzate da tre commissariamenti, possono far pensare, come pubblicamente dichiarato da tutte le terne commissariali al momento del loro congedo per fine mandato. In questi 41 anni ho lavorato con tutti i sindaci della storia recente di Taurianova: Carlo Ursida, Marcello Romeo, Olga Macrì, Emilio Argiroffi, Rocco Biasi, Domenico Romeo e, ora, Fabio Scionti.

Di ognuno di loro conservo vividi ricordi e, a prescindere dai risultati delle loro gestioni, il ricordo della loro umanità, che se anche espressa in maniera soggettivamente diversa ha sempre contraddistinto e ancora oggi contraddistingue i sindaci, gli assessori e, mi sia consentito anche i commissari delle tre triade che dopo essere venuti guardinghi e prevenuti, in breve capirono che tanto non fosse e mostrarono subito sensibilità e fiducia verso il personale tutto.

Al personale infine il mio ultimo pensiero. Come Rsu sono sempre stato e spero di continuare ad essere vicino a voi tutti, rappresentare i vostri interessi e tutelare i vostri diritti. Vi chiedo solo di considerare il Comune come la vostra casa e la vostra famiglia, dando sempre il massimo, come padre di famiglia e rendere più bella la propria casa. Stessa cosa ai politici senza differenza tra maggioranza e minoranza, lavorate insieme, come purtroppo non stanno facendo per rendere grande la nostra città e far si che il nostro Comune sia sempre un Ente su cui nessuno possa mai permettersi di sollevare critiche.

Con affetto

Mimmo Saccà