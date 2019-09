Ha minacciato di morte con un’ascia l’ex moglie, che non voleva saperne di tornare con lui: per questo motivo un 43enne di San Pietro di Caridà, in provincia di Reggio Calabria, è stato arrestato a Villafranca d’Asti dai Carabinieri della stazione locale, in collaborazione coi militari della stazione calabrese di Serrata, su disposizione del Tribunale di Palmi. L’uomo, ritenuto responsabile di maltrattamenti nei confronti dell’ex coniuge con l’aggravante della recidiva, è stato messo ai domiciliari nella sua abitazione del Comune astigiano. La donna lo aveva denunciato a dicembre scorso per le continue molestie e minacce subite.