Di SIGFRIDO PARRELLO

PALMI (RC) – Il mister della Palmese, il siciliano Antonio Venuto, al termine di Palmese-Palermo, si è così espresso in sala stampa: “Innanzitutto un grandissimo elogio lo devo fare ai miei ragazzi. Il Palermo non è solo la capolista del torneo, è il Palermo. Noi ci tenevamo a fare bella figura indipendentemente della classifica e di questo campionato. Siamo riusciti a imbrigliare i rosanero ed abbiamo meritato il pareggio che ci servirà per la classifica ma soprattutto per il morale. Il punto gratifica il lavoro che abbiamo fatto e spero che questo risultato galvanizzi la tifoseria neroverde e la mia squadra e ci spinga ad arrivare almeno alla zona playout”. Mister come ha visto il Palermo? “Ho visto tutte le trasferte del Palermo ed ogni squadra, noi compresi, aspetta i rosanero per sfoderare la prestazione dell’anno. Potevano anche far gol se non fosse stato bravo il nostro portiere Licastro. Forse la sconfitta con il Savoia li ha fatti riflettere negativamente. Comunque- continua mister Venuto- secondo me il Palermo vincerà il campionato”. Sul prosieguo della Palmese cosa ci dice mister: “La mia squadra è viva, nonostante contro la corazzata palermo mancava mezzo reparto difensivo e non ne abbiamo risentito. Abbiamo le potenzialità per raggiungere la salvezza, magari anche direttamente, altrimenti attraverso i playout. Ho detto ai miei ragazzi che domenica prossima nella trasferta di Roccella inizierà la nostra guerra!”.