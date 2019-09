Riceviamo e pubblichiamo

OGGETTO: RICHIESTE CURE ALLA DETENUTA ROSA ZAGARI COME PREVISTO DALL’ARTICOLO 32 DELLA COSTITUZIONE

Alla cortese attenzione del Ministro di Grazia e Giustizia, Alfonso Bonafede

Alla cortese attenzione del Giudice sorvegliante delle Carceri di Messina

Alla cortese attenzione del Direttore della Casa Circondariale di Messina

Con la presente siamo a chiedere che la Rosa Zagari, detenuta presso la casa circondariale di Messina, possa essere tutelata e curata come un essere umano, possa ricevere le cure necessarie in una struttura ospedaliera affinché l’incidente occorso alla detenuta facendosi la doccia in carcere non possa essere motivo di una infermità permanente diventando così disabile a vita. Il diritto alla salute è un diritto costituzionale inalienabile e deve essere garantito sia in carcere sia fuori.

Cosimo Limardo

Segretario Nazionale Dipartimento Disabili del Partito dei Valori Cristiani

Presidente Associazione “Movimento Voglia di Vivere”