Il nostro sistema di protezione sociale, in particolare per le Categorie svantaggiate, non può avere una “prima linea” come quella della Casa sguarnita ma deve rafforzarla e potenziarla. Riprogrammare ed investire i fondi comunitari sul “Piano Casa a Consumo Suolo Zero”, utilizzare i Super Bonus al 110% per le ristrutturazioni può fare solo bene alla Calabria. Un rilancio dell’edilizia sostenibile e dei comparti connessi è indispensabile per sostenere la ripartenza post-emergenza Covid-19, migliorare la qualità degli alloggi delle fasce più deboli è proprio questa la vocazione dell’edilizia sociale. Rilevare e riqualificare da parte dell’ATERP-Calabria, le case abbandonate nei Centri Storici in particolare dei piccoli Comuni, permetterebbe di ripopolarli, così come una sana riqualificazione urbana delle periferie per non continuare a farle essere degradate. Altri sistemi per sviluppare l’edilizia sociale sono solo speculazioni che consumano suolo; in alcune Regioni che lo hanno sperimentato il “Social Housing” è miseramente fallito. Una grande intesa tra Comuni e Regione attraverso l’ATERP è utile e necessaria per dare casa a tante famiglie Calabresi.