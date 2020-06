“Condanno in modo fermo le minacce e le intimidazioni rivolte in modo spregiudicato e arrogante alla giornalista del TGR Calabria Erika Crispo, alla quale esprimo tutta la mia solidarietà, dopo il suo servizio sulla gestione del Parco Acquatico 4.0, di Rende”. E’ quanto afferma Pietro Molinaro, consigliere regionale della Lega – Salvini Premier.

“Le sconsiderate minacce alla giornalista del servizio pubblico calabrese, non devono intaccare i principi della civiltà e della trasparenza nell’informazione, minando il sacrosanto diritto di cronaca e della libertà di pensiero. Nell’apprezzare il lavoro della giornalista fatto con scrupolo e intelligenza – continua il consigliere regionale Molinaro –sono a fianco della redazione della TGR Calabria che rappresenta per la nostra regione un presidio essenziale di democrazia, con una informazione attenta che contribuisce in modo determinante all’affermazione della legalità e dei principi e valori costituzionali. Ritengo – conclude Molinaro – che la vicenda non vada sottovalutata e pertanto chiedo al Sindaco di Rende di dare un immediato ed importante segnale di risposta, disponendo la revoca della concessione del Parco al gestore privato”.