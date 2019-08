Personale del Commissariato di Polizia di Stato di Lamezia Terme, nella giornata del 28 agosto, ha denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria un cittadino di nazionalità nigeriana, O.F. cl. 1976, per il reato di molestie e disturbo alle persone. Lo stesso avrebbe tentato un approccio nei confronti di una donna con atteggiamenti molesti e mostrandole le parti intime. Il pronto intervento di una pattuglia del Commissariato ha permesso di bloccare il soggetto che, accompagnato presso gli Uffici del Commissariato, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.