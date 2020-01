Un altro tassello è stato posizionato all’interno della complessiva attività di sviluppo strategico del porto, con l’obiettivo di garantire un’ulteriore occasione di crescita all’intera infrastruttura portuale e al suo territorio.

Ieri, l’Autorità portuale di Gioia Tauro ha consegnato le chiavi di un capannone alla ditta Medrepair Italia, che si occupa di manutenzione e riparazione container dry, reefer e del deposito dei contenitori oltre che alla loro ispezione e al monitoraggio, nonché all’assistenza del contenitore a bordo nave e a terra.

Si è giunti a questo nuovo traguardo completando un complesso iter istruttorio per l’asservimento della relativa concessione demaniale marittima.

Tutto ciò ha permesso all’Ente, guidato dal commissario straordinario Andrea Agostinelli, di individuare la MedrepairItalia quale azienda idonea adassicurare lo sviluppo delle attività retroportuali, attraverso l’operatività di un’azienda che punta a completare i servizi offerti dallo scalo calabrese.

Alla base di questa scelta, anche, il background di Medrepair Italia che ha strutturato le proprie attività sulle reali esigenze delle compagnie di navigazione, dotandosi di un team di tecnici qualificati in grado di mettere a disposizione il proprio know-how aziendale al completo servizio delle esigenze di settore.

Si tratta,infatti, di un’azienda particolarmente specializzata nella gestione dei contenitori reefer con prestazioni logistiche personalizzate e ideate per le differenze esigenze.

“E’ stata una scelta coerente con la visione di un terminal non solo destinato ad attività di puro transhipment, – ha spiegato il commissario straordinario Andrea Agostinelli – ma anche dotato di servizi accessori, quelli di riparazione e manutenzione di container, con un significativo valore aggiunto”.

A Gioia Tauro, quindi, l’azienda occuperà un capannone che è situato nell’area retroportuale e funzionale alla specifica attività di transhipment del terminalista e di tutte quelle operazioni collaterali, legate al trasporto merci su container e,quindi, alla loro relativa manutenzione.

Nello specifico, dal piano industrialepresentato dalla Medrepair Italia all’Autorità portuale di Gioia Tauro, l’azienda punta a servire direttamente il terminalista, che ha già manifestato la volontà di avere questo servizio in un’area adiacente alla propria area in concessione.

A tale proposito, e al fine di garantire la piena operatività dei propri servizi, Medrepair Italia procederà all’assunzione di sei figure professionali,da aggiungere alle cinque già presenti, che andranno, così,anche ad accrescere il livello occupazionale offerto dall’infrastruttura portuale al territorio che la ospita.