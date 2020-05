Beni per 8 milioni di euro sono stati confiscati dalla Guardia di Finanza a un imprenditore 50enne ritenuto colluso con la ‘ndrangheta reggina.

L’uomo è sottoposto alla sorveglianza speciale e ritenuto contiguo alle cosche Iamonte di Melito Porto Salvo e Piromalli di Gioia Tauro.

Le indagini hanno preso spunto dall’operazione “Ada”, conclusasi con l’esecuzione, nel 2013, di provvedimenti cautelari e personali nei confronti di numerosi affiliati alla cosca Iamonte per il reato, tra gli altri, di associazione di tipo mafioso.

La confisca riguarda imprese, quote societarie, immobili, auto e rapporti finanziari, per circa 8 milioni di euro.