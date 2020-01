Nella Lega di Salvini scoppia la rivolta contro il commissario Invernizzi

Si sono riuniti in un noto albergo di Lamezia Terme i dissidenti della Lega di Catanzaro e Lamezia Terme, presenti anche esponenti di Cosenza e Reggio Calabria. Il gruppo dei leghisti storici, la base della lega confermano la non partecipazione all’incontro del 10 Gennaio 2020, con Matteo Salvini a Crotone. Non si comprende se il Commissario regionale Cristian Invernizzi sia ancora nel pieno esercizio delle sue funzioni, circostanza sulla quale è lecito avanzare più di un dubbio vista la discutibile composizione delle liste, e la mancata presenza sul territorio. Fino a quando non verrà revocata la nomina a Cristian Invernizzi, i leghisti di Catanzaro e Lamezia Terme in aggiunta ai 130 dissidenti diserteranno le riunioni con Matteo Salvini in Calabria. Il fronte della protesta sembra allargarsi in maniera consistente presenti alla riunione anche esponenti di primo piano di Reggio Calabria in rappresentanza di 250 iscritti del territorio di Reggio Calabria e amministratori importanti della provincia di Catanzaro.