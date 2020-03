Buongiorno,

vi scrivo qualche informazione generica sulla mia storia e sul mio marchio: mi sono laureata in Economia Aziendale all’Unical, e nel 2013 ho fatto nascere la mia startup, unendo le mie conoscenze nel settore aziendale alla passione per i gioielli. Ho una rete commerciale di rivenditori tra cui boutique, profumerie e gioiellerie, in Calabria, ed in tutt’Italia tra cui mete turistiche di spicco come Taormina e Tropea. I miei gioielli sono bagnati in oro e con cristalli Swarovski, fatti a mano da me, quindi 100% Made in Italy, come lo sono anche i miei fornitori. Ho partecipato alla fiera Homi Fashion & Jewels di Milano riscontrando un interessante successo e ricevendo attenzioni anche da buyers esteri (tra cui russi, newyorkesi e malesiani).

Credo che questo sia motivo d’orgoglio per la mia regione, per il mio paese Polistena e la mia università che può vantare una giovane imprenditrice che ha creduto nel suo sogno.

Resto a disposizione per ulteriori informazioni, che si possono trovare anche nel mio sito www.glamcouture.it ed allego qualche foto del mio evento.

Dott.ssa Marianna Longo