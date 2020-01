Nicola Zingaretti: “Abbiamo perso in Calabria perchè ci siamo divisi”

«Un grazie a Pippo Callipo che in Calabria si è buttato nella contesa con grande coraggio. C’è però un po’ di rammarico perché se il fronte del centrosinistra fosse stato unito avrebbe raggiunto un altro risultato». Lo ha dichiarato il segretario nazionale del Partito democratico Nicola Zingaretti dalla sede di Casalecchio del Reno del candidato alla regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, commentando il dato delle elezioni regionali in Calabria.«Nonostante il risultato non positivo per Pippo Callipo e la coalizione, il Partito democratico è il primo partito in Calabria e questo è un dato positivo e che ci fa ben sperare».