Non ce l’ha fatta l’impiegato comunale di Stefanaconi, Nicola Arcella, piccolo centro del vibonese, dopo essersi dto fuoco all’interno del cimitero cittadino. L’uomo un 58enne, era ricoverato in gravissime condizioni al centro grandi ustioni in un ospedale di Roma. Già dai primi soccorsi la situazione era grave e si è lottato contro il tempo per porre rimedio al gesto estremo dell’uomo. Lascia la moglie e tre figli.

Prima di suicidarsi l’impiegato comunale aveva inviato alcuni messaggi, sia al sindaco che ad altre persone per scusarsi per delle pratiche che non era riuscito ad assolvere.

Restano ancora da capire altre dinamiche sulle motivazione del perchè di quel folle gesto di suicidarsi.