Non rientra in comunità nei termini previsti, arresto 39enne Fermato dai Carabinieri per il reato di evasione

I Carabinieri della Compagnia di Cosenza hanno tratto in arresto per il reato di evasione un 39enne di Cosenza. L’uomo, detenuto in regime degli arresti domiciliari presso una comunità di recupero nella provincia di Reggio Calabria, si era recato nella giornata del 25 giugno, su regolare autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria, presso il Tribunale di Cosenza per un’udienza, facendo perdere le proprie tracce e non rientrando in comunità entro i termini previsti. A seguito di una diramazione di ricerche da parte dell’Arma locale allertata da una segnalazione della stessa comunità, i militari della Sezione Radiomobile sono riusciti a trovare il soggetto presso questo pronto soccorso ove si era recato poco prima. Dopo averlo arrestato i Carabinieri lo traducevano in camera di sicurezza in attesa di rito direttissimo su disposizione della Procura della Repubblica di Cosenza.