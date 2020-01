Mentre il governo dirama l’emergenza sanitaria per sei mesi a causa del coronavirus, ieri nel reggino, a Taurianova c’è stato un caso sospetto di una donna colpita dal virus orientale. Ricoverata al Grande Ospedale di Metropolitano per accertamenti e quindi per seguire il protocollo che dovrebbe arrivare dagli analisi inviati allo “Spallanzani” di Roma. La stessa direzione dell’ospedale reggino ieri sera aveva diramato una nota stampa in cui confermava il caso sospetto, invitava a non cedere a facili allarmismi e che le condizioni della donna erano da ritenersi “soddisfacenti”. Adesso dalle prime notizie trapelate sembra che non si tratti di coronavirus ma di una semplice influenza. La ragazza che era tornata da un viaggio di lavoro da Shanghai di recente, aveva avuto dei sintomi che avevano subito destato preoccupazione vista l’emergenza sanitaria che c’è nel mondo a seguito di questo virus cinese.

In attesa di conferme ufficiali che saranno diramate a breve, il tempo degli esami. sembra che la questione alla paura del coronavirus in Calabria sia rientrata.