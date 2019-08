Durante i servizi di controllo effettuati dalla polizia stradale di Corigliano-Rossano, fortemente intensificati nel fine settimana per garantire sicurezza proprio durante la una movida notturna, gli agenti hanno fermato e denunciato a piede libero un 25enne residente a Corigliano-Rossano, per resistenza a Pubblico Ufficiale e guida in stato di ebbrezza. Il giovane, nei pressi del centro commerciale “I Portali”, non si è fermato all’alt degli agenti dandosi alla fuga sulla statale 106 e mettendo a rischio l’incolumità delle persone. Ne è nato un inseguimento che, grazie al tempestivo intervento della stradale a bordo di due moto, è terminato con il fermo del giovane. Nell’auto erano presenti anche altre due persone sottoposte a perquisizione che hao dato esito negativo. Non così invece per il 25enne, trovato alla guida con un tasso alcolemico 3 volte superiore al limite massimo consentito.