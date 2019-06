L’incidente è avvenuto lungo la Trasversale delle Serre, nei pressi di Spadola. Nell’impatto tra un furgone e una Volkswagen Golf, tre degli occupanti della vettura, tutti giovanissimi, sono morti sul colpo, mentre il furgone che trasportava frutta, con a bordo padre e figlio, sono rimasti illesi, ma ancora sotto shock per quanto accaduto.

L’incidente avvenuto stamattina intorno alle 6.00- 6.30, i tre giovani deceduti, tutti di Soriano Calabro, località del vibonese, sono Natale Chiera, 18 anni, ed i due cugini omonimi Salvatore Farina di 23 e 21 anni, mentre il quarto ragazzo, Gianmarco Nesci, 23 anni, rimasto gravemente ferito nell’incidente, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico all’ospedale “Pugliese” di Catanzaro, giunto in elisoccorso subito dopo il terribile incidente stradale.

Il sindaco di Soriano Calabro Vincenzo Bartone, a seguito della tragedia che ha colpito l’intera comunità, ha proclamato il lutto cittadino anche per la giornata di domani. Lo stesso sindaco oltre a recarsi sul luogo dell’incidente, ha fatto visita anche in ospedale nel capoluogo, all’unico superstite della tragedia Gianmarco Nesci, e per sincerarsi di persona sulle sue condizioni di salute.