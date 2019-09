Una nuova scossa di terremoto è stata registrata alle 12:24 dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nel mar Tirreno cosentino. Minore la magnitudo rispetto alla prima scossa registrata alle 4.57 . Stavolta la magnitudo è stata di 3.4 ad una profondità di 108 chilometri. Per questo motivo la scossa non è stata avvertita dalla popolazione. L’epicentro è stato in mare, davanti alle coste di Amantea e Belmonte. Non si segnalano danni a persone o cose.