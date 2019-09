Continua incessantemente il lavoro del Comitato Regionale dell’Unpli Calabria e del Settore del Servizio Civile Universale che, sotto la guida del Dottor Pasquale Ciurleo, sta raggiungendo importantissimi traguardi per il mondo associativo Regionale. Il nuovo Bando di Servizio Civile Universale pubblicato in data 04 Settembre 2019 dal Dipartimento Ministeriale per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha assegnato all’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia 1300 Volontari e al Comitato Unpli Calabria 4 progetti per un totale di 180 Volontari da impegnare nelle Sedi delle Pro Loco sparse nel territorio regionale. Un ottimo lavoro di squadra che vede il Presidente Regionale, il catanzarese Filippo Antonio Capellupo alla guida di una squadra che sta riuscendo a raggiungere importanti traguardi.

Lo stesso ribadisce “il nostro obiettivo è quello di far crescere ancora di più l’intero Settore per dare la possibilità a centinaia di giovani calabresi di arricchire il proprio bagaglio culturale all’interno delle Pro Loco”. Pasquale Ciurleo, alla guida del timone del Settore Regionale del Servizio Civile nelle Pro Loco calabresi “il Comitato Regionale Unpli Calabria si pone tra le prime realtà associative italiane per numero di Volontari e di Sedi coinvolte per il 2020. Un successo che deve spingerci ad osare di più vista l’enorme potenzialità che la Calabria esprime grazie al suo patrimonio materiale ed immateriale.

Le Pro Loco calabresi, da Cosenza a Reggio Calabria, da Lamezia Terme a Crotone, in lungo e in largo, potranno investire sulla vera ricchezza presente e cioè i Giovani. Vorrei sottolineare che grazie al Comitato Unpli Calabria e al lavoro svolto dal Settore che ho l’onere e l’onore di guidare, quasi un milione di Euro verrà distribuito nei territori calabresi e non è poco vista la situazione in cui ci troviamo. Senza polemica alcuna ancora una volta spero che la politica regionale, riconosca gli sforzi che stiamo compiendo in silenzio e con grande passione. Un vero ringraziamento va alle Pro Loco Unpli Calabria tutte, ai Presidenti e ai Soci, che stanno credendo in questo progetto di crescita sociale, civile e culturale investendo tantissime risorse umane e materiali”. Il Bando scadrà il 10 Ottobre 2019. Possono presentare domanda di partecipazione i giovani dai 18 anni compiuti fino ai 29 non compiuti. Si possono trovare tutte le informazioni necessarie sul sito www.prolococalabria.it o nelle Sedi delle Pro Loco Unpli Calabria.