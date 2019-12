Giorno 15 si è riunito il neo Consiglio Direttivo dell’Automobile club di Reggio Calabria, insediatosi dopo le elezioni del 7 dicembre. Il nuovo Consiglio, composto dai signori Battaglia Concettina, Gangemi Giuseppe, Romeo Paolo Angelo e Stilo Giuseppe Carmelo, ha nominato alla Presidenza il sig. Giuseppe Martorano e alla vice presidenza la sig.ra Battaglia Concettina.

L’Automobile Club di Reggio Calabria, istituito nel 1926, annovera per la prima volta una donna nel Consiglio e soprattutto come vice presidente. Oggi, a distanza di quasi 93 anni dalla sua fondazione, L’AC di Reggio Calabria offre alle migliaia di suoi associati servizi di grande qualità che, nelle intenzioni del nuovo Consiglio Direttivo, saranno sempre più orientati a promuovere la sicurezza stradale, la guida sicura e consapevole oltre che a mantenere vive e vivaci le attività storicizzate di promozione sportiva non agonistica e i raduni di auto storiche.

Proprio in occasione del passaggio in città della carovana di auto storiche dirette a Milano il nuovo Presidente ha avuto modo di sottolineare l’importanza di questi eventi per il tessuto socio economico della nostra città portando ai partecipanti il saluto del Presidente Nazionale Angelo Sticchi Damiani.

Un ringraziamento sentito va al Commissario Raimondo Ursitti, che è riuscito a tenere insieme le tante anime dell’ACI di Reggio Calabria, anche grazie all’operato del Direttore, dott.ssa Sandra Pagani, che ha dimostrato grande professionalità e senso di appartenenza alla grande famiglia dell’Automobile Club.

Il neo Presidente infine, nel ringraziare tutti i Consiglieri che lo hanno eletto all’unanimità, assicura che sarà il Presidente di tutti i Soci ACI e che lavorerà per migliorare l’esperienza associativa di tutti.