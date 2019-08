Sarà un fine settimana molto intenso quello che attende Giusy Versace a Venezia. Giovedì 29 agosto alle ore 16, presso lo spazio Regione Veneto dell’Hotel Excelsior (Lido di Venezia) Giusy assieme a Jo Squillo e Francesca Carollo presenteranno il loro nuovo docufilm “Donne in Prigione”, un documentario realizzato interamente all’interno della Sezione Femminile del Carcere di San Vittore di Milano, che sarà replicato anche alle 17.30 dello stesso giorno nello spazio Pegaso Lounge, sempre all’interno dell’Hotel Excelsior.

“Donne in Prigione” è un viaggio dentro un luogo dove il concetto di libertà è completamente annullato e un racconto che da un lato raccoglie lo sfogo di donne che hanno sempre vissuto in uno stato di prigionia fisico e mentale sia dentro che fuori il carcere, e dall’altro raccoglie la testimonianza di chi sta dall’altra parte delle sbarre e cerca, ogni giorno, di aiutare queste donne a ricostruirsi una vita e un’identità, a ritrovare la propria dignità e a capire il valore profondo della vita. Le immagini e le interviste sono state realizzate dalle stesse carcerate che, dopo aver partecipato ad un corso tenutosi proprio tra le mura del carcere, hanno imparato a filmare le loro interviste, a immortalare sensazioni e immagini e a diventare registe delle loro storie. Il duplice obiettivo del progetto è quello di spiegare a chi è fuori il dolore provato da queste donne, e di educare i giovani a non commettere gli stessi errori.

Sabato 31 agosto, alle ore 11 sempre nello spazio Pegaso Lounge dell’Hotel Excelsior, Giusy Versace sarà una delle protagoniste di un incontro dedicato allo sport e organizzato dall’Università Telematica Pegaso, dal titolo: Pegaso incontra extra-ordinary people, ovvero un ciclo di masterclass sulle creatività e l’eccellenza italiana, nel quale visionari, creativi, imprenditori digitali e campioni sportivi condividono idee ed esperienze di fronte a una classe formata da studenti universitari e opinion leader. Il dibattito sarà moderato dal giornalista e scrittore Claudio Arrigoni e, oltre alla Versace, sarà presente la schermitrice italiana più medagliata di sempre Valentina Vezzali.

Per Giusy, l’incontro sarà l’occasione per parlare di “WonderGiusy”, il suo ultimo libro illustrato per ragazzi che insegna ai più giovani a non scoraggiarsi difronte alle avversità della vita e ricercare sempre nuove risorse per trasformare il dolore e la rabbia in speranza e voglia di vivere.