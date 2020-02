Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte sarà a Gioia Tauro con il Ministro Giuseppe Provenzano per presentare il “Piano per il Sud“. L’appuntamento è previsto alle 12 nell’aula magna dell’istituto superiore “Francesco Severi”.

«Siamo al lavoro senza sosta per il nostro paese» ha commentato Conte sui social. Si tratta della seconda visita del premier in Calabria, dopo il tour nella provincia di Reggio del novembre 2018.