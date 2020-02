Oman Air : il Zurigo – Muscat atterra in emergenza per problemi tecnici in Turchia

Ieri sera il volo WY0154 della Oman Air da Zurigo diretto a Muscat, Oman, punta estrema della penisola arabica, con un A330-200 A40-DF partito alle 21:27, è atterrato in emergenza all’aeroporto di Diyarbakır, in Turchia, a circa metà del tragitto, per ragioni tecniche non note. Secondo la giornalista di BLICK, Belinda Pfister (30), che era a bordo, il pilota ha annunciato più volte un atterraggio di emergenza. “Non pensavamo di sopravvivere”, ha detto la Pfister. Nella cabina è scattato un allarme, dice la svizzera, il pilota ha parlato di “atterraggio di emergenza. Qualcosa non andava nella compensazione della pressione: c’era troppo poco ossigeno, le maschere cadevano.” Nel frattempo, gli svizzeri sono stati portati in un hotel dopo aver atteso sei ore all’aeroporto. Belinda Pfister a BLICK: “Si prevede di volare a Muscat su un altro aereo questa sera intorno alle 21:00. Siamo grati di essere ancora vivi ». L’aereo,.evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” è tuttora fermo sullo scalo aereo turco.