Stamattina a Villa San Giovanni in località “Ferrito” per una lite dovuta a screzi di vicinato per terenni confinanti, un uomo di 75 anni Antonino Bellantone aggrediva i suoi tre fratelli, esplodendo nei loro confronti una serie di colpi con un fucile da caccia. Uno dei suoi fratelli, Giuseppe Bellantone, veniva colpito mortalmente, spirando sul posto per le gravi ferite.