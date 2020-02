Un’irruzione di aria fredda di origine artica porterà ad un crollo delle temperature e domani la neve tornerà ad imbiancare anche le colline. Giovedì sarà la giornata più fredda con forti venti di maestrale e grecale ma tempo in netto e deciso miglioramento

I tepori degli ultimi giorni di questo inverno anomalo e asciutto hanno le ore contare. Ancora oggi le temperature sono state eccezionalmente miti su buona parte della Calabria (ieri abbiamo sfiorato addirittura i 20 gradi) ma la situazione sta per cambiare in modo radicale. Nelle prossime ore farà il suo ingresso una poderosa irruzione di aria fredda di origine artica che scivolerà sul bordo orientale dell’anticiclone e avrà come obiettivo i Balcani, la Grecia e la Turchia.

Si attiveranno freddi venti di tramontana e grecale, con raffiche anche superiori agli 80 Km/h tra mercoledì e giovedì, che faranno crollare le temperature di diversi gradi. L’instabilità associata all’irruzione fredda, porterà precipitazioni sparse, anche se non particolarmente intense, che saranno nevose a quote relativamente basse sopratutto dal pomeriggio di domani.

La neve dunque tornerà ad imbiancare tutti i rilievi della Calabria dapprima a quote relativamente alte (1.000/ 1.200 metri) durante la notte quando arriverà il fronte perturbato, poi a quote medie (800 metri) nelle primissime ore di mercoledì. Dopo un temporaneo miglioramento nella mattinata di domani, è atteso un nuovo peggioramento dal pomeriggio quando l’aria fredda dilagherà in modo deciso.

Bollettino della Protezione Civile Calabria

Condizioni meteo in peggioramento in Calabria. Sono previsti da oggi pomeriggio e per la giornata di domani:

🌬️🌬️Venti da forti a burrasca, dai quadranti occidentali, sui rilievi in estensione dal pomeriggio-sera ai restanti settori ed in

successiva rotazione dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca forte sui settori costieri e fino a tempesta sui crinali appenninici.

🌊🌊Forti mareggiate su tutte le coste esposte.

❄️❄️Precipitazioni nevose al di sopra dei 700-900 m.