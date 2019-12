Grande successo lo scorso 14 Dicembre, per l’Open Day del Liceo “Rechichi” di Polistena guidato dalla Dirigente Dott.ssa Francesca Morabito. Nei plessi dell’Istituto, docenti e allievi hanno accolto decine di studenti e genitori accompagnandoli come in un welcome point in un viaggio nei vari corsi di studio che ne caratterizzano l’offerta formativa. Liceo delle Scienze Umane. Liceo economico sociale.Liceo Linguistico. Liceo Musicale. In ogni ambito la presentazione si e’ rivelata esaustiva ed in linea con il target di una istituzione scolastica alla quale ormai da anni con un continuo trend positivo di crescita, genitori e alunni guardano per dare qualita’ e completezza al ciclo di studi che vedra’ ragazzi infraquattordicenni crescere e maturare in un contesto scolastico moderno, qualificato e lungimirante che contribuira’ in maniera positiva al loro futuro percorso di studio accademico e al successivo percorso di inserimento nel mondo del lavoro.