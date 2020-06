Gli eletti di Forza Italia al Comune e alla Città Metropolitana di Reggio Calabria e al Consiglio Regionale della Calabria, Giovanni Arruzzolo, Domenico Giannetta, Edoardo Lamberti Castronuovo, Giuseppe Zampogna, Mary Caracciolo, Lucio Dattola, Pasquale Imbalzano, esprimono tramite un comunicato stampa la loro vicinanza all’Assessore ai Trasporti Domenica Catalfamo, raggiunta da un avviso di conclusione delle indagini in una più ampia operazione denominata “Helios”.

“L’integrità, la professionalità, la dedizione al lavoro, l’onestà e le competenze di una donna come Domenica Catalfamo non saranno ridimensionate da addebiti da cui si saprà difendere nelle sedi più opportune”, dichiarano i consiglieri azzurri. La dott.ssa è apprezzata per il suo lavoro e la sua serietà, già dimostrata in decenni di risultati straordinari nella gestione degli enti pubblici locali in modo integerrimo, leale e straordinariamente competente.

Ribadiamo il concetto, valido per chiunque, anche in politica, che l’avviso di garanzia è emesso a tutela del cittadino, ragione per cui non rappresenta per nulla una condanna, né lascia presagire alcunché di definitivo in termini di responsabilità.

Purtroppo esso ha assunto i connotati di una vera e propria condanna ante litteram che va respinta in ogni forma e, con piena fiducia nella magistratura, rimandiamo ogni considerazione alla conclusione dell’iter giudiziario, convinti che Domenica Catalfamo dimostrerà la propria limpidezza”.