«L’operazione Malefix contro le principali cosche di Reggio Calabria dimostra, una volta di più, quanto sia asfissiante la presenza della ‘ndrangheta, la cui vera missione sociale è quella di soffocare l’economia imponendo un nefasto potere criminale».

Così la portavoce alla Camera del Movimento 5 Stelle Federica Dieni.

«L’inchiesta – continua la deputata 5 stelle – ha portato a 21 ordinanze di custodia cautelare contro i clan De Stefano, Tegano e Libri, egemoni sul territorio ma, come dimostrato dall’indagine, in lotta tra loro per il controllo del racket delle estorsioni. Ecco cosa fanno le cosche di ‘ndrangheta: sono come iene fameliche che provano continuamente a spolpare il loro territorio di caccia».

«L’operazione Malefix – conclude Dieni – ha permesso di accertare tutto questo e rappresenta un nuovo, durissimo colpo per i clan della città. Alla Dda di Reggio Calabria e alla polizia di Stato va dunque il ringraziamento sincero di tutti i cittadini perbene che sognano il definitivo riscatto di questa terra».