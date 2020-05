Nell’operazione della Guardia di Finanza, si evince che i Piromalli avevano dato il via libera a 57 imprenditori di spartirsi lavori pubblici per una decina di anni a Gioia Tauro e in alcune zone della Piana.

Tra questi, sempre secondo gli inquirenti c’era il deputato della Lega Salvini Premier Domenico Furgiuele, ex titolare delle quote di maggioranza e amministratore della Terina costruzioni.

Il parlamentare aveca già lasciato le sue quote prima di approdare in Parlamento.

Il parlamentare è indagatp per turbativa d’asta in merito a due lavori, che non si è aggiudicato, riguardante l’elisoccorso dell’ospedale di Polistena e un ripristino stradale da fare nei pressi di San Giorgio Morgeto.