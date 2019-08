di Nelly Dogali

Nei giorni scorsi, il sindaco Fabio Scionti ha incontrato i residenti della Contrada Olivetello di Taurianova: motivo dell’incontro è stata la progettazione di interventi per risolvere le difficoltà della zona e superare alcune criticità che hanno rallentato l’avvio della progettazione per l’urbanizzazione. Il primo cittadino ha coinvolto i reisdenti della zona per avviare una collaborazione diretta e far in modo che il Comune possa conoscere le difficoltà del luogo da parte di chi le vive ogni giorno.

Principale problema emerso nell’incontro è la condizione critica del manto stradale e nell’ottica di una risoluzione seria e duratura il sindaco ha dichiarato: “La progettazione delle opere di urbanizzazione della zona è molto costosa. Servirebbe, per facilitare le operazioni di intervento, la cessione di alcuni terreni per avere libertà d’azione. Si è dunque aperta una discussione con i cittadini e ci rivedremo a settembre insieme ai tecnici per varare le prime mosse”.

Ancora una volta, la chiave della risoluzione delle problematiche cittadine sembra essere la collaborazione, grazie alla quale gli stessi residenti si sono impegnati insieme al Comune per ottenere una migliore qualità di vita nella loro zona di residenza e che ha portato, durante la discussione, alla calendarizzazione degli interventi necessari.

