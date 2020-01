L’Istituto Superiore “Gemelli Careri” di Oppido Mamertina, guidato dal Dirigente scolastico, Ing. Pietro Paolo Meduri, partecipa anche quest’anno, con rinnovato entusiasmo, alla nuova edizione del Festival nazionale della Letteratura e del Diritto. Il giudice Antonio Salvati, promotore del progetto, e l’avvocato Vladimir Solano, in qualità di tutor per la sede oppidese, hanno presentato l’iniziativa il 14 gennaio a Oppido presso il Liceo Scientifico, agli studenti dell’ITI e del Liceo. Il tema di quest’anno: Città e cittadinanza tra diritto e letteratura, è stato proposto con la consueta maestria dal dottore Salvati, che è riuscito ad attirare l’attenzione degli studenti, sottolineando l’efficace raccordo tematico rappresentato dal diritto, concepito come elemento di congiunzione tra arte, musica e cultura lato sensu. Il dott. Salvati ha stimolato l’interesse dei presenti, ha incoraggiato la riflessione degli studenti con la sua abilità e le sue conoscenze molto vicine al mondo dei giovani; ha realizzato sostanzialmente quello che è il senso dell’argomento: nel concetto di città vengono declinati gli aspetti di appartenenza e di espressione dei diritti e dei doveri della cittadinanza. La tematica, di grande attualità, vuole esprimere concretamente e trasmettere alle nuove generazioni la necessità, attraverso le parole del dott. Salvati, di “sentirsi parte di una comunità, di promuovere la curiosità e il rispetto, di valorizzare e di conoscere gli altri che non devono mai essere giudicati, perché nessuno, e per nessun motivo, deve sentirsi inferiore”. L’avvocato Solano si è soffermato sugli aspetti organizzativi relativi alla manifestazione con le attività programmate per il mese di aprile: eventi teatrali, laboratori, on the road. Il percorso intrapreso prevede, per la scuola, una manifestazione conclusiva, che si svolgerà a Oppido il 17 aprile p.v. con il patrocinio del Comune di Oppido Mamertina, alla quale interverrà, come relatore, il Prof. Alessandro Provera dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.